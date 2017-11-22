Сесар Навас вернулся в расположение «Рубина» в преддверии матча с ЦСКА

Испанский защитник Сесар Навас, пропустивший последние игры «Рубина», вернулся в расположение команды в преддверии домашнего матча 18-го тура РФПЛ с ЦСКА, запланированного на 26 ноября.

37-летний футболист не играл в последних матчах «Рубина» из-за тяжёлого состояния отца. 13 ноября стало известно о смерти отца Наваса.

Последний раз Навас играл за «Рубин» 21 октября, когда казанская команда сыграла на своём поле вничью (0:0) с московским «Динамо».

Фоторепортаж с тренировки «Рубина» можно посмотреть в «Твиттере».