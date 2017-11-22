Фред: доволен игрой «Шахтёра» в матче с «Наполи»

Полузащитник «Шахтёра» Фред прокомментировал поражение от «Наполи» (0:3) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Проигрывать всегда больно и неприятно. До первого мяча команда выглядела хорошо, создавала много опасных моментов, но чего-то не хватало в завершении. Думаю, если бы мы забили, то могли бы добиться победы или хотя бы ничьей. Не стоит забывать, что «Наполи» три очка были нужны так же, как и нам. Во втором тайме они прибавили, мы немного сели назад, закрылись, а после пропущенного гола нам пришлось снова открываться и рисковать.

В принципе, нашей игрой я доволен, а вот результатом – не очень. Тем не менее нам надо набрать ещё одно очко. Предстоит сложнейший матч с «Манчестер Сити», однако постараемся сделать всё, чтобы пройти в следующий раунд», — приводит слова Фреда пресс-служба «горняков».