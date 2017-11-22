Маттеус сомневается, что Тухель сможет работать у руля «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, смог бы экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель работать у руля мюнхенцев. Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что клуб со следующего сезона сделает ставку на этого специалиста.

«По-видимому, у Тухеля были проблемы с футболистами и руководством «Боруссии». В «Баварии» ты себе этого не можешь позволить», — приводит слова Маттеуса интернет-портал Goal.

В данный момент «Баварию» возглавляет Юпп Хайнкес, сменивший по ходу этого сезона уволенного Карло Анчелотти.