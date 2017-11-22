Жардим: удача была на стороне «Лейпцига»: три удара в створ и четыре гола

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Монегаски на своём поле потерпели поражение со счётом 1:4, пропустив один из мячей с пенальти.

«Мы серьёзно поплатились за наши ошибки и не смогли остаться на том уровне, который необходим в этом турнире. На следующий год нам нужно быть сильнее. Мы позволили нашим противникам забить два быстрых мяча, и после этого уже было трудно вернуться в игру. Удача была на стороне соперников, конечно, поскольку они нанесли три удара в створ и забили четыре мяча. Возможно, по мере развития наших футболистов и развития нашего клуба мы будем лучше подготовлены к турниру следующего сезона", — цитирует Жардима пресс-служба УЕФА.