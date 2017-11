Фотография Глушакова представлена на конкурсе Best of Russia

Продолжается приём работ на фотоконкурс Best of Russia. Мы рады представить участвующие в конкурсе работы фотокорреспондента «Чемпионата» Дениса Тырина.



В числе прочих представлена фотография полузащитника сборной России Дениса Глушакова, отмечающего забитый мяч в ворота сборной Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.



Оценивайте фотографии автора на портале Best of Russia, используя возможность голосования под каждым снимком с цифрой +1.



Голосовать можно лишь один раз, но за каждую из работ автора. Голосование возможно с нескольких устройств.



«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, где он проживает), увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России в период с сентября 2016 по ноябрь 2017. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.