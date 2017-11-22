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Фотография Глушакова представлена на конкурсе Best of Russia

Футбол

Продолжается приём работ на фотоконкурс Best of Russia. Мы рады представить участвующие в конкурсе работы фотокорреспондента «Чемпионата» Дениса Тырина.

В числе прочих представлена фотография полузащитника сборной России Дениса Глушакова, отмечающего забитый мяч в ворота сборной Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

Оценивайте фотографии автора на портале Best of Russia, используя возможность голосования под каждым снимком с цифрой +1.

Голосовать можно лишь один раз, но за каждую из работ автора. Голосование возможно с нескольких устройств.

«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, где он проживает), увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России в период с сентября 2016 по ноябрь 2017. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.

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