Зюле: никогда не считал бы себя игроком уровня Жерома Боатенга

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле дал высокую оценку игре своего партнёра по обороне Жерома Боатенга. Зюле очень впечатлён игровыми качествами футболиста сборной Германии.

«Если мне когда-нибудь хоть в какой-то степени удастся добиться того, чего достиг Боатенг, то буду очень доволен своей карьерой. Я никогда не считал бы себя игроком уровня Боатенга. Когда Жером в форме, то является лучшим центральным защитником мира», — приводит слова Зюле интернет-издание Sport1.

Зюле пополнил ряды немецкого гранда по окончании предыдущего сезона, защищая до этого цвета «Хоффенхайма».