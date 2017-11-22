Марсело: не думаем о том, чтобы закрыть рот критикам

Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что команда на верном пути. Бразильский футболист сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0). В последнее время подопечные Зинедина Зидана неоднократно подвергались критике.

«Мы не думаем о том, чтобы закрыть рот критикам. Знаем, что кое-кто пытается разрушить то, что мы делали многие годы. Мы стараемся добиться того, чтобы болельщики наслаждались игрой «Реала». И мы должны прыгнуть выше головы, чтобы люди были довольны», — приводит слова Марсело Bernabeu Digital.