Модрич: мы прогрессируем и вновь будем «Реалом», который все знают

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пообещал болельщикам команды, что она вновь будет радовать их своей игрой и результатами. Хорватский футболист сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0). В последнее время подопечные Зинедина Зидана неоднократно подвергались критике.

«Эта победа внушает нам большую уверенность в будущем. Мы прогрессируем и вновь будем «Реалом», который люди знают. Теперь же нам необходимо сосредоточиться на матчах чемпионата Испании и набрать очки. У нас отличные шансы, нужно просто играть так же, как в этом матче», — цитирует Модрича Bernabeu Digital.

Сам Модрич отметился одним голом в ворота кипрской команды.