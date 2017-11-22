Консейсау: мне кажется, результат матча с «Бешикташем» справедлив

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» — 1:1. Благодаря этой ничьей «Бешикташ» досрочно обеспечил себе первое место в группе G и выступит в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что результат справедлив. Мы показали хороший футбол, сыграли на надлежащем уровне. В начале второго тайма мы пару раз теряли мяч, что побудило «Бешикташ» к активным действиям. Считаю, что ключевой момент матч случился тогда, когда Рикарду оказался один на один с вратарём, но не забил», — цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.