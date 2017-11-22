Гамшик: надеемся, что «МС» поможет «Наполи» выйти в плей-офф ЛЧ

Полузащитник и капитан «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал победу над «Шахтёром» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил шансы команды на выход в плей-офф турнира.

«Мы должны были выиграть, чтобы остаться в гонке за место в плей-офф, и мы сделали это. Первый тайм получился непростым, потому что «Шахтёр» — хорошая команда. Но после забитого гола нам стало легче.

Нам нужно сосредоточиться на своей игре и надеяться, что «Манчестер Сити» поможет нам выйти в плей-офф», — цитирует Гамшика пресс-служба УЕФА.

В последнем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Фейеноордом», а «Шахтёр», идущий на втором месте, примет «Манчестер Сити». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».