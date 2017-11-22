О. Иванов: самочувствие хорошее, начинаю работать наравне с игроками «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, пропустивший из-за болезни несколько матчей, рассказал о своём самочувствии и высказал мнение, чего не хватает его команде для более успешных результатов.

«Самочувствие хорошее, подготовка подходит к завершающей стадии. Начинаю подключаться к команде и работать наравне со всеми, но пока в игровых упражнениях не принимаю участия.

По рисунку игры, я считаю, мы на правильном пути. Нам не хватает, наверное, чуть-чуть уверенности. Игры были, а очки не давались", — сказал Иванов в интервью клубному телевидению.