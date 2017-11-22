Полузащитник «Марибора»: в матче со «Спартаком» мы могли добиться большего

Полузащитник «Марибора» Даре Вршич поделился впечатлениями от прошедшей встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Словенцы смогли свести матч к ничьей (1:1), забив ответный мяч уже в добавленное арбитром время.

«Я наконец-то получил время в Лиге чемпионов. 1:1 — хороший результат, большой успех, хотя мы могли бы добиться большего. У нас было много хороших моментов, чтобы мы могли победить, мы отлично играли.

У нас был не единственный шанс, о котором я сожалею. Мой удар с 16 метров казался отличной возможностью для гола. Момент у Тавареса и Бохара также был многообещающим. Они были против одного защитника, и если бы сыграли удачнее… Были хорошие возможности. Нам очень жаль, что мы их не использовали", — цитирует хавбека Ekipa24.