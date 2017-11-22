«Атлетико» может купить Куртуа у «Челси» в случае ухода Облака

Руководство «Атлетико» рассматривает возможность приобретения вратаря «Челси» Тибо Куртуа, который выступал за мадридцев с 2011 по 2014 год. Об этом сообщает AS.

Вариант с возвращением 25-летнего бельгийца будет рассмотрен в случае ухода Яна Облака. В услугах 24-летнего словенца заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ».

Отмечается, что «Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, вписав в договор сумму отступных в размере € 200 млн, но договориться стороны не могут. По действующему соглашению, которое действует до лета 2021 года, сумма выкупа составляет € 100 млн.