Льорис: «Боруссия» Д — один из сильнейших клубов Германии и Европы

Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился впечатлениями от выездного матча 5-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Английская команда одержала победу со счётом 2:1, проигрывая по ходу встречи 0:1.

«Мы знали, что они не в лучшей форме, но это „Боруссия“ — один из сильнейших клубов Германии и Европы. Они хотели исправиться перед своими болельщиками, и это многое значило для нас. Знали, что будет сложно, но мы выиграли и теперь можем наслаждаться этим. Нам нужно закончить дело матчем дома против АПОЭЛ. Занять первое место в группе — большое достижение», — цитирует Льориса BT Sport.