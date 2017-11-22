«Севилья» официально объявила, что у Бериццо рак, и выразила поддержку

Руководство «Севильи» выступило с заявлением по поводу здоровья главного тренера Эдуардо Бериццо. Ранее появилась информация, что у аргентинского специалиста рак. Новость получила официальное подтверждение, сообщает пресс-служба «Севильи».

«Медицинская служба «Севильи» сообщает, что тренеру Эдуардо Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Будущие тесты позволят решить, какие шаги следует предпринять для лечения.

«Севилья» полностью поддерживает своего тренера и желает ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.