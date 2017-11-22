Перотти: продление контракта с «Ромой» стало бы подарком для меня

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (22 ноября), а также рассказал о планах, связанных с римским клубом. Контракт хавбека действует до лета 2019 года.

«У нас есть хорошие шансы выйти в плей-офф даже в случае ничьей. Но я знаю, как трудно играть с «Атлетико» в Мадриде, с командой, которая играла в финале Лиги чемпионов. Нас ждёт сложный матч.

Что касается моего будущего, я был бы рад остаться в Риме, где моя семья счастлива. Продление контракта стало бы настоящим подарком», — цитирует Перотти пресс-служба «Ромы».

Диего Перотти играет в «Роме» с 2016 года, куда перешёл из «Дженоа».