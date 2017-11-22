ЦСКА — «Бенфика»: текстовая трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 22 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы А ЦСКА и «Бенфикой». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Бенфика».

Встречу 22.11.2017 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.



По итогам 4 туров группового этапа ЦСКА занимает третью строчку, а «Бенфика» находится на четвёртом месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее команды встречались друг с другом три раза. Два раза сильнее оказывались футболисты ЦСКА, один раз игра закончилась ничейным результатом. Последний матч проходил в Лиссабоне 12.09.2017 и завершился победой ЦСКА со счётом 2:1.