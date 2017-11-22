«Урал» договорился о переходе вратаря из клуба второго российского дивизиона

«Урал» договорился с клубом второго российского дивизиона «Сызрань-2003» о переходе вратаря Олега Баклова. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

Баклов является воспитанником сызранского футбола. Свою карьеру в профессиональном спорте он начал в сезоне-2011/12 за «Сызрань-2003». В сезоне-2012/13 голкипер выступал за молодёжный состав самарских «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона 16 матчей, в которых пропустил 16 мячей.