Дзюба: если бы Кузяев не отдал пас в матче с «Тосно», я бы его загрыз

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в ходе официальной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром», а также прокомментировал прервавшуюся голевую засуху. Дзюба отметил, что если бы Далер Кузяев не отдал ему пас в матче с «Тосно» — (5:0), то он бы загрыз его.

«Неприятно не забивать на протяжении двух месяцев, так что здорово победить. ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» тоже выиграли. Хорошо, что много забили, для меня это долгожданный гол. Хорошо, что обыграли «Тосно» 5:0, все понимают, что дальше матчи будут сложнее. Мне стало легче психологически и морально.

Что касается Лиги Европы, мы хотим занять первое место в группе, хотим выигрывать в каждом отдельном матче. Сейчас мысли только о «Вардаре». Вчерашняя игра «Спартака» показала, что надо думать о сегодняшнем сопернике. «Спартак» будет после.

То, что чаще забиваю в Лиге Европы, — стечение обстоятельств. В группе соперники ненамного сильнее команд в чемпионате России», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Также Артём Дзюба прокомментировал долгожданный гол в матче 17-го тура РФПЛ с «Тосно».

«Приятно забить, сказал Кузяеву, что, если бы он не отдал пас, я его бы загрыз. Поблагодарил его сразу. Этот гол — 90% его заслуга. Не отдал бы — поймал бы его где-нибудь», — заключил Дзюба.

Матч «Зенит» — «Вардар» состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.