Манчини: хорошо бы на базе «Зенита» сделать крытое поле, тяжело заниматься зимой

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» отметил, что футболистам петербургского клуба непросто тренироваться в холодное время года, предложив построить на базе крытое поле для тренировок.

«Неплохо было бы на базе построить крытое поле, которое напоминало бы наш стадион, чтобы там было тепло. Тяжело тренироваться зимой», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Зенит» — «Вардар» состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 21:00 мск.