Футболисты сборной России исполнят новогодние мечты детей

Сборная России по футболу объявила о старте новогоднего проекта для детей. Юным болельщикам нужно рассказать о своей мечте в письме или видеообращении и прислать по адресу podarok@rfs.ru до 13 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Принять участие в акции может каждый ребёнок в возрасте до 14 лет (включительно).



В акции примут участие футболисты национальной команды — братья Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунёв, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев, Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.



«Кто не любит Новый год?! А уж для детей это вообще самый любимый праздник. Все обожают подарки под ёлкой! Помню, мы с братом в детстве мечтали найти там футболку Роналдиньо. И когда нашли, были счастливы! А теперь мы сами хотим осчастливить простых мальчишек и девчонок», — рассказал Алексей Миранчук.



«Часто говорят, что болельщики — это двенадцатый игрок на поле. Так и есть. Вот мы и хотим помочь нашему юному двенадцатому игроку стать счастливее. Ведь вместе мы — команда!» — отметил Джикия.



«Когда я был маленьким, мечтал о настоящем футбольном мяче, профессиональном. Тогда достать такой было нереально. Но, к счастью, времена меняются. И сейчас многим мечтам намного проще осуществиться. Для нас этот проект — возможность помочь разным детям, в том числе с непростой судьбой», — рассказал Лунёв.



«В детстве все ждут Деда Мороза, который придёт, подарит подарки. В этом году мы исполним самые интересные и трогательные мечты. Мы будем ждать искренних писем или видео», — поведал Головин.

Результаты будут объявлены в декабре 2017 года – список победителей будет опубликован на сайте РФС.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале РФС в YouTube.