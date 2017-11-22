Рахимич: в 2018 году планирую возглавить команду. Скорее всего, в России

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, в настоящее время тренирующий в ДЮСШ красно-синих игроков 2003 года рождения, рассказал о планах на будущее.

«В следующем году я планирую возглавить взрослую команду. Скорее всего, в России. У меня уже были контакты с несколькими клубами», — сообщил 41-летний специалист в интервью Klix.ba.

Ранее Рахимич работал в тренерских штабах ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины. Старшим тренером команды ДЮСШ ЦСКА 2003 года рождения босниец стал в декабре 2016 года.