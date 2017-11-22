Симеоне: тренер «Ромы» Ди Франческо – боец, похожий на меня

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби. Теперь у них будет ещё больше уверенности. Они понимают, что у них есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Не думаю, что они в чём-то сомневаются. Жду от римлян атакующей игры.

Независимо от того, выйдем мы из группы или нет, «Атлетико» остаётся престижным клубом, и футболисты должны отдавать на поле всё. Нужно победить, а затем посмотреть на другие результаты.

Я играл против тренера «Ромы» Эусебио. Он – боец, похожий на меня. Ди Франческо хорошо справляется с работой в «Роме», — цитирует Симеоне Football Espana.

Матч «Атлетико» — «Рома» состоится 22 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.