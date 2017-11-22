«Ювентус» — «Барселона»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 22 ноября, в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус» состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между командами группы D «Ювентусом» и «Барселоной». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона».



Встречу 22.11.2017 рассудит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. По итогам 4 матчей группового этапа «Ювентус» занимает вторую строчку, а «Барселона» находится на первом месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. 6 раз сильнее оказывались футболисты «Барселоны», 3 раза матчи заканчивались ничейным счётом, 5 раз побеждал «Ювентус». Последний матч проходил в Барселоне 12 сентября этого года и завершился победой хозяев со счётом 3:0.