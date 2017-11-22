Рахимич: без разницы, в каком дивизионе начать работать — ФНЛ или РФПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, в настоящее время тренирующий в ДЮСШ красно-синих игроков 2003 года рождения, сегодня в интервью боснийским СМИ рассказал о своём желании начать самостоятельную тренерскую карьеру в России. Корреспондент «Чемпионата» обратился к Рахимичу за подробностями.

«Что касается моего желания возглавлять взрослую команду, то я, конечно, хочу. Желание есть. Наверное, не буду тренировать всю жизнь только детей. Всё супер, замечательно, но хочется сделать шаг вперёд, возглавить взрослую команду. Будь то летом 2018, 2019 или 2020 года. Надеюсь, вариант найдётся. На меня каждый день выходит кто-то из клубов, но это не значит, что они хотят, чтобы я был у них тренером. У меня есть друзья везде, но это не говорит о том, что я возглавлю команду завтра. Стремление есть – это главное. В следующем году буду подавать на профи-лицензию и учиться. Нет ли желания попробовать сначала свои силы в штабе Виктора Гончаренко? Честно скажу, хотел бы сам возглавить команду. Предпочтений, какую именно, особых нет, но наилучший вариант – в России. Я здесь уже долго, здесь живёт семья. Поэтому самый оптимальный вариант – российский клуб. Без разницы, какой дивизион — ФНЛ или Премьер-Лига. Надо начать работать, так что посмотрим», — сказал Рахимич.

Также специалист поделился мнением по поводу домашнего матча ЦСКА против «Бенфики» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 22 ноября.

«Надеюсь, что сегодня ЦСКА выиграет и сделает ещё один шаг к выходу из группы. Жалко, что Березуцкий и Миланов получили травмы – это потеря. Но остальные игроки все здоровы. Головин, Фернандес тоже возвращается. Я читал, что он будет готов к игре. Это радует! Рассчитываю, что все в строю, что позволит ЦСКА добиться хорошего результата сегодня», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.