СМИ: игроки «Севильи» знали о болезни Бериццо ещё до матча с «Ливерпулем»

Футболисты «Севильи» были проинформированы о болезни главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо ещё в начале недели до матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:3). Об этом сообщило издание CNN, тем самым опровергая ранние сообщения о том, что Бериццо, у которого был диагностирован рак, рассказал об этом своим подопечным в перерыве матча с английским клубом.

Сегодня руководство «Севильи» выступило с заявлением по поводу здоровья главного тренера, официально подтвердив сообщения о болезни аргентинского специалиста.