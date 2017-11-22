Бартомеу: Серхи Роберто должен провести всю карьеру в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто. В начале ноября появилась информация, что в новом договоре будет прописана сумма отступных в размере € 400 млн.

«Я не сомневаюсь, что Серхи Роберто продолжит играть в «Барселоне. Как мы уже говорили, такие игроки, как он или Иньеста, должны выступать за «Барселону» всю свою карьеру», — цитирует Бартомеу Sport.es.

Контракт 25-летнего футболиста с «Барселоной» действует до лета 2019 года.