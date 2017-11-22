«Атлетико» — «Рома»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 22 ноября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы С «Атлетико» и «Ромой». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Рома».



Встречу 22.11.2017 рассудит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.



В групповом этапе «Атлетико» занимает третью строчку, а «Рома» находится на первом месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее команды встречались друг с другом три раза. Два раза сильнее оказывались футболисты «Атлетико», один раз матч закончился ничейным счётом. Последний матч проходил в Риме 12.09.2017 и победителя не выявил (0:0).

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