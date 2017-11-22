На матче «Локо» — «Копенгаген» болельщиков встретят герои сказок Андерсена

Перед матчем группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Копенгаген», который состоится 23 ноября, зрителей на стадионе ждёт насыщенная развлекательная программа по мотивам датских сказок. Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», в день матча пространство перед стадионом получит название «Европейская площадь». На площади зрителей будут встречать герои из сказок Андерсена, артисты, бродячие музыканты. В программе даже запланирован сеанс чтения сказок.

«Тематические вечера полюбились нашей аудитории. Перед матчем с чешским „Фаставом“ болельщики слушали классическую музыку, пробовали блюда чешской кухни. На матче с молдавским „Шерифом“ была представлена программа „Столичное гостеприимство“ с музыкальной программой, рассчитанной не только на москвичей, но и на гостей из Тирасполя. На этот раз — датские мотивы, которые ненадолго вернут взрослых в детство. Программа стартует за два часа до матча», — отметили в пресс-службе.