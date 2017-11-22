Мостовой: был в шоке, когда услышал о болезни Бериццо

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой, который, будучи футболистом, выступал вместе с нынешним главным тренером «Севильи» Эдуардо Бериццо, прокомментировал информацию о болезни аргентинского специалиста.

Сегодня руководство «Севильи» выступило с заявлением по поводу здоровья главного тренера, официально подтвердив, что у Бериццо обнаружен рак.

«Я списывался с Бериццо перед матчем «Спартака» вчера. Он надеялся, что «Спартак» не выиграет, это и произошло. Я сам был в шоке, когда услышал об этом в испанской прессе. Отправил ему сообщение, ответа, естественно, не получил, иначе это было бы странно. В прессе пишут, что в «Севилье» отличные отношения в команде, все за него. Я общался с Эдуардо, когда он был в Москве. У нас были хорошие отношения и в «Сельте», когда мы играли вместе. Больше всего мы с Карпиным общались именно с ним. Он был говорливым, любил пошутить. А на поле нравился тем, что всё время был в контакте, подсказывал. Это и помогло ему стать тренером. Он смелый человек, вчерашний его поступок, когда он рассказал о своём недуге игрокам в перерыве, это подтверждает. Будем надеяться, что всё будет хорошо, и следить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.