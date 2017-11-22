Жена Смольникова: игроки не говорят о благотворительности из-за своей скромности

Екатерина Смольникова, супруга защитника «Зенита» и сборной России Игоря Смольникова, ответила на вопрос, почему футболисты не любят говорить о благотворительности.

«Во-первых, из-за своей скромности. Всегда найдутся люди, которые скажут, что футболист помогает не ради благого дела, а ради собственного пиара. Поэтому все предпочитают молчать и просто делать. Я считаю, что это неправильно. Люди должны знать, что наши спортсмены умеют не только играть, но и помогать. И пусть даже 10 человек подумают, что это ради пиара, зато 200 человек увидят в этом пример для самих себя и тоже начнут что-то делать. Во-вторых, на ребят и так много лишней критики льётся и лишнего внимания. Конечно, это понятно, что болельщики всегда ждут от них побед и ждут отличной игры, но не всегда это выходит», — сказала Смольникова в программе «Zenit Family».