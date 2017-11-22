Сёмин: ЦСКА играл в Хабаровске. Две травмы и 500 человек на трибунах — для чего?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на пресс-конференции высказал свою позицию по поводу места проведения выездного матча 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градуса.

«Организации, которые проводят чемпионат России, должны создать условия для игры обеих команд. Чтобы игроки показали свои лучшие качества не в экстремальных условиях. Тогда наш футбол будет развиваться. Кто будет жив и здоров, тот и полетит на игру. ЦСКА играл там и для чего? Два человека получили травму, на трибунах было 500 человек! Для чего это? Те, кто организует чемпионат, не будет ребятам деньги платить, это будет делать клуб, а дальше… Наша позиция состоит в том, чтобы были нормальные условия, предоставлялись нормальные поля. А то есть некоторые руководители, которые сидят в тёплых ложах и говорят: „Нормально, если в минус 15 играть, они за это деньги получают“. Совершенно правильно выступил профсоюз игроков!» — сказал Сёмин.