Ан. Миранчук: для меня не важно, как приносить положительный результат «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы с «Копенгагеном». Встреча состоится 23 ноября в Москве, начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Нам предстоит тяжёлая игра, будем стараться для болельщиков. Нам нужна эта победа. Мы выходим на поле играть и получать удовольствие. Для меня главное — приносить положительный результат команде. А как это делать, за счёт голевых передач или ещё чего-то ещё, не важно», — сказал Миранчук.