Жёлтая карточка Суареса была отменена, наказание Пике оставлено в силе

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сможет помочь своей команде в матче 13-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (26 ноября). Уругвайский футболист получил жёлтую карточку в матче 12-го тура с «Леганесом» (3:0), и она стала для форварда третьей в сезоне. По этой причине Суарес игру с «Валенсией» должен был пропустить, но «Барселона» подала апелляцию.

Как сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании, апелляция каталонцев была удовлетворена, а жёлтая карточка Суареса отменена. А вот защитник Херард Пике матч с «Валенсией» пропустит.

Футболист придержал оппонента, владевшего мячом в матче с «Леганесом». Из-за этого предупреждения, ставшим пятым в сезоне, Пике получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч. Апелляция в данном случае была отклонена.