ЦСКА оштрафован на € 18 тыс. за поведение болельщиков в матче с «Базелем»

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать ЦСКА на € 18 тыс. по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», который прошёл в Швейцарии 31 октября.

ЦСКА наказан за действия своих болельщиков, которые зажигали и бросали файеры и другие предметы, а также проникали на поле. Кроме того, УЕФА обвинил фанатов ЦСКА в вывешивании незаконного баннера, но в итоге решил не наказывать «армейцев» в данном случае.

Матч «Базель» — ЦСКА закончился победой московского клуба со счётом 2:1.