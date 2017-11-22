«Базель» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 22 ноября, в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы А «Базелем» и «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу 22.11.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В групповом этапе «Базель» занимает вторую строчку, а «Манчестер Юнайтед» находится на первом месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Два раза сильнее оказывались футболисты «Манчестер Юнайтед», два раза матчи заканчивались с ничейным счётом, один раз побеждал «Базель». Последний матч проходил в Манчестере 12 сентября и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Эксперт Sky Sports спрогнозировал матчи «Базель» — «МЮ» и «Карабах» — «Челси»