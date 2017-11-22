«Ливерпуль» изучит жалобы фанатов на действия полиции в Севилье

«Ливерпуль» изучит жалобы болельщиков на неправомерные действия полиции во время выездного матча Лиги чемпионов против «Севильи» (3:3).

По окончании встречи фанаты мерсисайдцев жаловались на действия полицейских, которые якобы избили некоторых болельщиков.

«Клуб пытается установить факты по неправомерным действиям в адрес болельщиков со стороны стюардов и полиции. Безопасность наших болельщиков — главная задача клуба, поэтому мы намерены собрать полную информацию, прежде чем выступить с заявлением», — сообщается на сайте клуба.