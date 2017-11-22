Футболисты «Рубина» в костюмах супергероев встретились с детьми в ДРКБ

Футболисты «Рубина» в костюмах супергероев посетили «Дом Роналда Макдоналда» (Детская республиканская клиническая больница) и отделение онкогематологии ДРКБ. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Супермэн, Человек-Паук, Бэтмен и Железный Человек весь вечер дарили детям незабываемые эмоции и подарки. Роли супергероев исполнили игроки «Рубина» Тарас Бурлак, Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов и Георгий Махатадзе.



Футболисты приехали к детям сразу после тренировки, быстро освоились в необычных для себя амплуа. Вместе с врачами и аниматорами герои заходили в гости в каждую палату, общались с малышами, дарили сладости, игрушки, фотографировались. Реакция детей и родителей превзошла все ожидания — «незваные» гости быстро превратились во всеобщих любимцев, их ещё долго не хотели отпускать, а завершился вечер добра сладким чаепитием.

«Очень рады, что всё прошло хорошо. Давно готовились, дней 10, наверное: выбирали подарки, мерили костюмы. Естественно, с каждым днём волнение нарастало – идём в такое место, к таким детям, это всегда тяжело. Но самое главное, что после посещения каждой палаты мы видели, что дети улыбались, становились счастливее. Это главное, почему мы сюда пришли. Каждая положительная эмоция для детей, которые находятся в больнице, — это, наверно, плюс к здоровью. Дай бог, всё будет хорошо», — признался после мероприятия Бурлак.

«Всё прошло супер, а главное, что дети были рады. Это нам приносило удовольствие, за этим мы и пришли сюда. Идея очень необычная, она пришла в голову сотрудникам нашего клуба, а мы, конечно, не могли отказать. Очень надеюсь, что мы сделали хоть чуточку для здоровья детей, всё будет хорошо и они пойдут на поправку», — рассказал Ахметов.

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