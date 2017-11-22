Медицинский штаб «Барселоны» готов оказать помощь главному тренеру «Севильи»

Президент «Севильи» Хосе Кастро сообщил, что после новости о серьёзной болезни главного тренера команды Эдуардо Бериццо к андалузцам с предложением о помощи обратилось руководство «Барселоны».

Сегодня стало известно, что у Бериццо диагностирован рак простаты. По ходу сезона-2012/13 у Тито Вилановы, тогда возглавлявшего «Барселону», случился рецидив опухоли околоушной железы. В апреле 2014 года Виланова скончался.

«Многие люди уже звонили нам, я должен поблагодарить их. Президент „Барселоны“ связался со мной и сказал, что их тренерский штаб готов поделиться с нами своим опытом», — рассказал Кастро.