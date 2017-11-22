Бакайоко — о дебюте в Лиге чемпионов: помню, что в России было очень холодно!

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко вспомнил, как дебютировал в Лиге чемпионов в октябре 2014 года, выйдя на замену в гостевом матче с «Зенитом» (0:0), когда «Монако», за который он тогда выступал, боролся за выход из группы.

«Впервые сыграть в Лиге чемпионов было чем-то особым. Там полно топ-игроков. Это топ-турнир в Европе и в мире. Я помню, что в России было очень холодно! Но слушать гимн Лиги чемпионов в начале матча и затем выйти и дебютировать было очень важно для меня. Мечта осуществилась. У меня хорошие воспоминания об этом.

Игра была динамичной. Необходимо быть по-настоящему более агрессивным, более сконцентрированным, потому что всё сводится к мелочам. Я постарался сделать это. Я играл в стартовом составе в двух заключительных матчах группы, которые мы выиграли и вышли в плей-офф, и мы потом бы добрались до четвертьфинала. Это было здорово», — цитирует игрока сайт «Челси».