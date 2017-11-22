Ан. Миранчук: хорошо, что матч с «Копенгагеном» пройдёт в сказочной атмосфере

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы с «Копенгагеном». Встреча состоится 23 ноября в Москве, начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Знаю, что развлекательная программа для болельщиков перед матчем с «Копенгагеном» будет в тематике сказок Андерсена. Думаю, все дети знают «Снежную королеву». Помню, мама читала нам его сказки с братом. Они учат добру, у них всегда счастливый конец. Хорошо, что матч пройдёт в сказочной атмосфере», — цитирует игрока сайт клуба.