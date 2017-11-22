Сторари: я ещё ни разу не видел Бонуччи в подавленном состоянии

Вратарь «Милана» Марко Сторари отметил, что защитник Леонардо Бонуччи, минувшим летом перешедший в команду из «Ювентуса», находится в хорошем настроении.
«Я ещё ни разу не видел Бонуччи в подавленном состоянии. Он очень доволен, у него было огромное желание проявить себя с первого дня в команде. Леонардо — игрок, который может многое дать нашей команде.
Пока что мы не показываем своего лучшего футбола, но я уверен, что это произойдёт, потому что вижу живую команду», — сказал Сторари в интервью Milan TV.
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