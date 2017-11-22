Кака может занять должность в структуре «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Кака может вернуться в клуб. По данным Tuttomercatoweb, руководство россонери может предложить бразильцу должность в структуре клуба. При этом не уточняется, что это может быть за должность — управленческая или представительская.

Сообщается, что в данный момент Кака находится в Милане и в скором времени встретится с руководителями итальянской команды.

Напомним, что в октябре 35-летний Кака покинул «Орландо Сити», игроком которого являлся с 2014 года. О завершении карьеры бразилец не объявлял.