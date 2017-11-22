Кейн: игрок «Уигана» ушёл с поля из-за родов жены. Я бы остался ради хет-трика

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн с юмором прокомментировал поступок форварда «Уигана» Райана Колклуга, который оформил дубль в домашнем матче 19-го тура Первой лиги с «Донкастер Роверс» (3:0) и был заменен на 60-й минуте игры, чтобы успеть на роды жены.



«А кто бы остался, чтобы оформить хет-трик? Я», – написал Кейн в «Твиттере», добавив к посту ссылку на аккаунт своей невесты Кейт Гудлэнд.

22-летний Райан Колклуг в девяти матчах нынешнего сезона Первой лиги забил три мяча (все — с игры) за 178 минут на поле.