Сборная Аргентины решила отказаться от товарищеского матча с Италией

Сборная Аргентины решила отказаться от товарищеского матча с командой Италии, который должен был пройти 23 марта следующего года в Базеле. По данным интернет-издания ITASportPress, южноамериканцы не хотят проводить контрольную встречу со сборной Италии из-за её невыхода на чемпионат мира 2018 года. Аргентинцы планируют готовиться к мундиалю в матчах с потенциальными соперниками.

Сообщается, что аргентинская ассоциация футбола уже направила в итальянскую федерацию письмо с отказом от товарищеского матча.