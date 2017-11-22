Монтелла: не буду сравнивать себя с теми форвардами, что есть у «Милана» сейчас

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился мнением о проблемах команды на старте сезона.

«Это правда, нам нужны результаты. Два форварда хорошо работали вместе в минувшее воскресенье, но нам нужно лучше и чаще снабжать их передачами. У нас есть шанс сделать шаг вперёд. Это не просто задача, а цель, которую мы очень хотим выполнить.



Я не буду сравнивать себя как нападающего с теми форвардами, которые у нас есть сейчас. У нас было много ударов в матче с „Наполи“, но нужно играть ещё лучше», — сказал тренер.