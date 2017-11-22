ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

ЦСКА объявил стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.