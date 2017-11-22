Рассмотрение дела М'Вила и «Динамо» перенесено на 1 декабря

По информации «Чемпионата», дело о сорвавшемся переходе полузащитника «Рубина» Янна М'Вила в московское «Динамо» будет рассмотрено не 22 ноября, как планировалось ранее, а 1 декабря, так как суд не успел ознакомиться со всеми документами.



М'Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. Полузащитник подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено палатой по разрешению споров РФС в октябре 2016 года.



Ранее президент ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что материалы дела трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в следственный комитет.

РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед М'Вила