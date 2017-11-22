Сборная Саудовской Аравии рассталась со вторым тренером за два месяца

Аргентинский специалист Эдгардо Бауса уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт ФИФА.

59-летний специалист проработал с национальной командой всего два месяца, сменив в середине сентября Берта ван Марвейка, который вывел Саудовскую Аравию на чемпионат мира 2018 года.

Под руководством Баусы арабская сборная провела пять матчей, одержав победы над сборными Латвии (2:0) и Ямайки (5:2) и проиграв командам Ганы (0:3), Португалии (0:3) и Болгарии (0:1).

Добавим, что в апреле этого года Бауса был уволен с поста главного тренера сборной Аргентины.