Ван Гал: из «Эвертона» со мной никто не связывался

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал сообщил, что не получал предложений возглавить другой английский клуб — «Эвертон».

«Нет, из „Эвертона“ со мной никто не связывался», — цитирует тренера Daily Mail.

В настоящее время ливерпульский клуб не определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения Рональда Кумана.

66-летний специалист не работал тренером после ухода из «Манчестер Юнайтед» 18 месяцев назад и с тех пор работает в качестве эксперта на голландском телевидении.